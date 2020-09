Non è vero che il «governo offre ai clandestini 500 euro al mese» e loro ne chiedono «almeno 2.000» (Di giovedì 10 settembre 2020) Il 7 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra la una foto di un uomo nero mentre viene intervistato. Viene riportato questo testo: «Il governo offre ai clandestini 500 euro al mese». Nella stessa immagine leggiamo poi un virgolettato attribuito all’uomo: «Sono pochi, vogliamo almeno 2000 euro al mese». Questa notizia è falsa e circola in rete dal 2017 (qui e qui). Andiamo con ordine. Post pubblicato su Facebook il 7 settembre 2020 – Notizia falsaNel febbraio 2013 a Piacenza si era svolta una manifestazione organizzata da alcuni profughi. Il quotidiano locale Il Piacenza aveva pubblicato un articolo raccontandone il motivo: «Il 31 dicembre 2012 ... Leggi su facta.news

matteosalvinimi : #Salvini: Questa tabella parla da sola. Ho chiesto che i documenti CTS vengano resi pubblici. Se è vero che il gove… - rtl1025 : 'Non è vero, non è vero L'amore è peggio del veleno Siamo una giostra alla disco inferno E tu cadevi sul più bello'… - makkox : io sulla questione di colleferro, per non essere accusato di superficialità, voglio dire solo 'Non è vero che *aggi… - alberto_cottica : 'non è drammatico attendere 30millisecondi in più per l’avvio di un film' - fenice_a : RT @persanellaborsa: @wolfPris Invece il vero problema è che non arriviamo mai a credere che ci hanno sputato su... E perseveriamo... Fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Riapertura stadi, Malagò: “Senza pubblico non è vero calcio Il Fatto Quotidiano Malagò,'Aprire stadi dopo scuole ok, ma perché non insieme?'

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Quello che ha detto ieri Gravina è assolutamente condivisibile: il calcio senza pubblico non è veramente calcio, ma rispettiamo e aspettiamo con doverosa pazienza. Al tempo st ...

Manley: 'Spin off di Maserati? E' parte del nostro Gruppo'

"Maserati ha un futuro incredibile. Vorrei che il vero valore venga riflesso attraverso i nostri azionisti. Maserati dovrebbe farlo come parte del nostro Gruppo man mano che aumentano margini. Discuss ...

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Quello che ha detto ieri Gravina è assolutamente condivisibile: il calcio senza pubblico non è veramente calcio, ma rispettiamo e aspettiamo con doverosa pazienza. Al tempo st ..."Maserati ha un futuro incredibile. Vorrei che il vero valore venga riflesso attraverso i nostri azionisti. Maserati dovrebbe farlo come parte del nostro Gruppo man mano che aumentano margini. Discuss ...