Nissan Z Proto - La sportiva giapponese avrà il cambio manuale - VIDEO (Di giovedì 10 settembre 2020) Le misure draconiane varate con il recente piano di rilancio dalla Nissan, intenzionata a snellire il proprio portfolio di prodotti globale, non hanno cancellato dai listini i modelli sportivi. E ora, l'erede spirituale della 370Z, annunciata già da tempo, fa capolino da alcune immagini teaser che ne annunciano la presentazione il prossimo 16 settembre. Nel solco della tradizione. Il nome, Nissan Z Proto, e le tempistiche del debutto lasciano il dubbio che a svelarsi virtualmente non sarà il nuovo modello nella sua veste definitiva, bensì un Prototipo o, comunque, un esemplare di pre-produzione. In base alle anticipazioni e agli indizi trapelati dai teaser, dovrebbe trattarsi di una coupé a trazione posteriore, il cui heritage emerge da alcuni dettagli stilistici: per esempio il motivo ... Leggi su quattroruote

