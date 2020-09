Nero a metà 2: dove eravamo rimasti, il finale della prima stagione (Di giovedì 10 settembre 2020) Nero a metà 2: dove eravamo rimasti, il finale della prima stagione Stasera in tv, su Rai 1 (ore 21,20), torna Nero a metà 2, la seconda stagione della fortunata serie tv con protagonista Claudio Amendola. Ma dove eravamo rimasti? Cosa è successo nella prima stagione di Nero a metà? Come è finita? Nell’ultima puntata della prima stagione Carlo viene arrestato con l’accusa di aver ucciso Bosca, spacciatore con cui la moglie lo tradiva. Alba, sconvolta per l’accaduto e incredula, chiede aiuto a ... Leggi su tpi

