Nero a metà 2, da stasera su Rai1 la nuova stagione della fiction: la trama degli episodi 1 e 2 (Di giovedì 10 settembre 2020) Nero a metà 2 arriva stasera su Rai1, alle 21:25, con una nuova stagione, con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri e con gli episodi 1 e 2: la trama. Nero a metà 2 arriva stasera su Rai1, alle 21:25, con nuovi casi per l'ispettore Carlo Guerrieri, ancora interpretato da Claudio Amendola. Negli episodi 1 e 2 ritroveremo anche gli altri personaggi già conosciuti nella stagione precedente, a cominciare dall'ambizioso Malik Soprani, interpretato da Miguel Gobbo Diaz. La trama del primo episodio, intitolato A cuore aperto, ci porta direttamente nella cerimonia di promozione di Malik e di Olga. Nello stesso momento ... Leggi su movieplayer

vane_varini : RT @IlTermopolio: Dal 10 settembre alle 21:25 su #RaiUno va in onda la seconda stagione di #Neroametà, fiction poliziesca con #ClaudioAmend… - deliaclear : Byeeeeee chi vede nero a meta' su twitter? Chi ha voglia di risate? #reazioneacatena - gianlu_79 : RT @bubinoblog: NERO A METÀ 2: NUOVI CASI PER L'ISPETTORE GUERRIERI E MALIK DA STASERA SU RAI1 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Nero a metà 2, da stasera su Rai1 la nuova stagione della fiction: la trama degli episodi 1 e 2… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Nero a metà 2, la recensione: nuove indagini per il commissariato di Rione Monti -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera