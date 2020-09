Nell'inchiesta su Lombardia Film Commission arrestati 3 commercialisti vicini alla Lega (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - Arresti domiciliari per 4 persone coinvolte Nell'indagine sui fondi alla Lombardia Film Commission, società della Regione che si occupa di promozione cinematografica. L'ordinanza del gip di Milano sulla base di un'indagine del pm Stefano Civardi e dell'aggiunto Eugenio Fusco riguarda Michele Scillieri, Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni, commercialisti ritenuti vicini alla Lega, e Fabio Barbarossa, indagati a vario titolo per peculato, turbata libertà Nella scelta del contraente e sottrazione fraudolenta di pagamento delle imposte. Per la stessa vicenda a luglio era stato fermato Luca Sostegni, considerato il braccio destro di Scillieri. La misura cautelare è stata ... Leggi su agi

