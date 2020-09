Negazionisti, antinegazionisti, guelfi e ghibellini (Di giovedì 10 settembre 2020) – Manifestazioni dei cosiddetti Negazionisti del Covid e pioggia di insulti da chi non la pensa come loro. Ciò che mi annoia è vedere il mondo, specialmente in Italia, diviso tutto tra guelfi e ghibellini senza contare chi non è guelfo e nemmeno ghibellino. Vaccinisti e antivaccinisti, mascheristi e antimascheristi, Negazionisti e antiNegazionisti. Io, tanto per fare un esempio, non sono contro i vaccini, sono contro l’alluminio usato come adiuvante nei vaccini (l’alluminio è causa di gravi problemi cerebrali in persone con immunodeficienza); sono convinto che le mascherine siano utili in luoghi affollati e siano invece inutili o addirittura dannosi (io sono asmatico e ne so qualcosa più di Speranza) dove l’assembramento non ... Leggi su romadailynews

È davvero difficile stabilire se siano più potabili le uscite dei no-mask o le giaculatorie allarmiste dei cosiddetti anti-negazionisti. Non fosse altro che una buona parte di questi ultimi, fino a ma ...

Come i fascisti, che secondo Ennio Flaiano si dividono in fascisti e antifascisti, i negazionisti si dividono in due categorie: i negazionisti e gli antinegazionisti. I primi negano che il covid sia a ...

