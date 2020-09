Nba, Danuel House di Houston rischia la quarantena punitiva (Di giovedì 10 settembre 2020) Danuel House, esterno degli Houston Rockets, è sotto indagine per aver violato le regole della bolla di Disney World. Secondo quanto riportato da Yahoo! Sports , il 27enne avrebbe fatto entrare in ... Leggi su gazzetta

