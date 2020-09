Nascondeva 11 pistole in casa a Milano, arrestato (Di giovedì 10 settembre 2020) Milano (ITALPRESS) – Deteneva illegalmente 11 pistole e più di 200 proiettili. E' quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato che, a Milano, hanno arrestato un cittadino italiano, di 38 anni, per detenzione abusiva di armi da sparo e da guerra, del munizionamento e porto abusivo di armi da sparo.L'operazione è stata condotta dai poliziotti del Commissariato Porta Genova, mentre effettuavano un controllo presso l'abitazione di un'altra persona agli arresti domiciliari invia Verga. Gli investigatori hanno notato il 38enne mentre entrava nel cortile condominiale. L'uomo, alla vista degli agenti, ha da subito assunto un atteggiamento sospetto, cercando continuamente di nascondere dietro la schiena una borsa a tracolla. I poliziotti hanno così deciso di effettuare un controllo e ... Leggi su liberoquotidiano

poliziadistato : #5settembre #Squadramobile Bologna arresta un cittadino kosovaro per spaccio di droga e detenzione illegale di armi… - QdSit : Nascondeva 11 pistole in casa a Milano, arrestato #qds #qdsnotizie - Italpress : Nascondeva 11 pistole in casa a Milano, arrestato - RitaamariaB : RT @poliziadistato: #5settembre #Squadramobile Bologna arresta un cittadino kosovaro per spaccio di droga e detenzione illegale di armi. Ne… - paramix61 : RT @poliziadistato: #5settembre #Squadramobile Bologna arresta un cittadino kosovaro per spaccio di droga e detenzione illegale di armi. Ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Nascondeva pistole Nascondeva 11 pistole in casa a Milano, arrestato Il Sannio Quotidiano Nascondeva 11 pistole in casa a Milano, arrestato

MILANO (ITALPRESS) – Deteneva illegalmente 11 pistole e più di 200 proiettili. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato che, a Milano, hanno arrestato un cittadino italiano, di 38 an ...

Ponte di Nona, garage come deposito di armi e droga: la Polizia trova 3 pistole e 38 panetti di hashish

A Ponte di Nona, a Roma, la Polizia scopre un garage abbandonato utilizzato come deposito di armi e droga: l’attività investigativa ha portato gli agenti al recupero di 2 semi-automatiche calibro 9, u ...

MILANO (ITALPRESS) – Deteneva illegalmente 11 pistole e più di 200 proiettili. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato che, a Milano, hanno arrestato un cittadino italiano, di 38 an ...A Ponte di Nona, a Roma, la Polizia scopre un garage abbandonato utilizzato come deposito di armi e droga: l’attività investigativa ha portato gli agenti al recupero di 2 semi-automatiche calibro 9, u ...