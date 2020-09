Napoli, tifosi rimborsati in caso di partita rinviata: le novità (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Buone notizie per i tifosi azzurri. La SSC Napoli ha preso un’importante decisione nel caso in cui una partita dovesse essere rinviata. La società, infatti, rimborserà i biglietti per le partite rinviate o per i match a porte chiuse o, in alternativa, sarà l’acquirente a scegliere se usufruire dello stesso ticket per la nuova data della stessa partita. La SSC Napoli, accogliendo l’invito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha eliminato dall’articolo 12 del “Regolamento d’uso dello Stadio San Paolo” la clausola che escludeva ogni tipo di responsabilità della società in caso di rinvio della ... Leggi su anteprima24

LONDRA. Tra incognite e contagi inizia questo fine settimana la Premier League, ancora condizionata della pandemia da coronavirus che mantiene chiusi gli stadi e severo il protocollo di sicurezza. Non ...

Si apre uno spiraglio nella vicenda dei rimborsi per i tifosi in caso di partita rinviata. La SSC Napoli S.p.A. ha accolto l’invito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a rimuovere i ...

Si apre uno spiraglio nella vicenda dei rimborsi per i tifosi in caso di partita rinviata. La SSC Napoli S.p.A. ha accolto l'invito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a rimuovere i ...