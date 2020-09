Napoli, Rrahmani: «Stiamo lavorando tanto. Osimhen impressionante» (Di giovedì 10 settembre 2020) Il neo acquisto del Napoli Rrahmani ha parlato in vista della nuova stagione alle porte Amir Rrahmani, neo acquisto del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della nuova stagione alle porte. IMPEGNO E LAVORO – «Stiamo lavorando con grande impegno per iniziare benissimo la stagione. A Castel di Sangro siamo stati benissimo e ci siamo allenati in maniera intensa. Ora però si entra nella fase più importante. Nel calcio non c’è ieri, esiste solo oggi e domani. Dobbiamo proseguire con questa intensità e fare una buona prestazione in queste due amichevoli che ci aspettano e poi prepararci al match di Parma per la prima giornata di campionato». RUOLO – «La mia posizione ... Leggi su calcionews24

