Napoli, la probabile formazione per la stagione 2020/2021: Gattuso all'attacco per puntare alla Champions (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato, le ultime notizie su trattative, acquisti e cessioni: Alaba-Bayern verso la rottura 10 settembre 2020 Serie A 2020-2021: calendario, date e risultati di tutte le partite 2 settembre ... Leggi su today

affinitomichele : @Torrenapoli1 Il Napoli spera in un'asta col Barcellona. Ad oggi, è la cessione più probabile. Con il cambio del mo… - quietgrandeur : amici napoletani e zona limitrofa, è probabile che accompagni i miei nonni a napoli a ottobre, stiamo ancora decide… - Torrenapoli1 : Il Napoli si è liberato di circa 20M lordi di costi con le cessioni di Allan, Callejon e col cambio Ancelotti-Gattu… - Ljuk14 : @AntonioDiRosa13 Quest'anno non te la senti proprio di fare la probabile formazione del Napoli come facesti l'anno… - erdryck : —>dubbio terzini con Ghoulam incognita e Hysaj in scadenza, probabile cessione di KK col rischio che avvenga in tem… -