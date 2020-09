Napoli, domenica a Lisbona incontro con Mendes per Ghoulam (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Napoli vuole cedere Ghoulam e domenica a Lisbona incontrerà il suo l’agente Jorge Mendes Le strade del Napoli e di Faouzi Ghoulam sarebbero pronte separarsi. domenica gli azzurri giocheranno un’amichevole a Lisbona, dove dovrebbero incontrare Jorge Mendes, l’agente dell’algerino, per sbloccare la cessione. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Ghoulam dovrebbe trasferirsi in Premier League al Wolverhampton; squadra molto vicina proprio al super agente portoghese. Il terzino sinistro, dopo diverse stagioni in difficoltà, è pronto a ripartire dall’Inghilterra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Aurelio De Laurentiis ha il covid, positiva anche la moglie: ora è a Capri

Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid 19. Lo ha confermato questa mattina il Napoli pubblicando una nota ufficiale. Il presidente azzurro ha partecipato ieri all’Assemblea di Lega a Milano, dove g ...

