Napoli, De Laurentiis positivo senza mascherina con presidenti e giornalisti: scoppia la polemica (VIDEO) (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ caos in Lega Serie A, dove ieri mattina tutti i partecipanti sono stati avvisati della positività di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, che già nella giornata di ieri secondo quanto riportato da Repubblica aveva accusato qualche malore, è stato spesso in compagnia di altre persone senza indossare la mascherina. La Lega di Serie A fa sapere che durante l’assemblea non era obbligatorio l’utilizzo della mascherina. Il patron azzurro, però, sembra non aver messo i dispositivi di protezione nemmeno durante il pranzo con gli altri presidenti e, successivamente, davanti ai giornalisti. Tutti i partecipanti all’assemblea di ieri all’Hotel Hilton di Milano verranno sottoposti al tampone, e messi in ... Leggi su sportface

