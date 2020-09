Museo d’Orsay: ragazza viene fermata a causa della scollatura (Di giovedì 10 settembre 2020) Una ragazza viene fermata fuori dal celebre Museo d’Orsay a Parigi a causa della scollatura. La giovane racconta la vicenda con una lettera pubblicata sul suo account Twitter: “Mi domando se i funzionari che volevano proibirmi di entrare sanno a che punto hanno obbedito a dinamiche sessiste” La vicenda è stata raccontata dalla protagonista stessa, Jeanne, con una lettera pubblicata sul suo account Twitter “Tô”: “È martedì 8 settembre, il caldo del aumenta e le braccia si scoprono. Ho voglia di andare al Museo d’Orsay, e non sospetto che il mio décolleté diventerà oggetto della discordia. Arrivata all’ingresso non ho il tempo di mostrare il ... Leggi su zon

