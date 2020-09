Multa autovelox: nuove indicazioni dalla Cassazione. Cosa cambia (Di giovedì 10 settembre 2020) La materia della Multa autovelox è molto spesso oggetto di contestazione e ricorso al giudice. Ecco allora che le indicazioni e gli orientamenti espressi dalla Cassazione sul tema, possono essere illuminanti e chiarire quali sono i vizi che possono di fatto rendere nulle le multe emesse per eccesso di velocità individuato tramite autovelox. Vediamo allora quali sono le ultime, ed assai utili, novità giurisprudenziali. Se ti interessa saperne di più sulla Multa divieto di sosta e se va pagata se non è fatta anche a tutte le auto vicine, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Multa autovelox e taratura del dispositivo elettronico Non è di certo la prima volta che ci occupiamo ... Leggi su termometropolitico

