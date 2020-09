Mulan, già superati i 30 milioni di dollari di incassi in USA secondo le stime (Di giovedì 10 settembre 2020) secondo le stime, il live-action di Mulan su Disney+ avrebbe fatto incassare già più di 30 milioni di dollari alla Casa di Topolino. Quando fu annunciato che il live-action di Mulan sarebbe stato distribuito a pagamento sulla piattaforma streaming Disney+, sono sorti subito dei forti dubbi sull'efficacia di tale strategia. Tuttavia, i primi risultati fanno ben sperare. secondo le stime infatti, si parla di un guadagno pari a 33.5 milioni di dollari solo negli USA. Il panorama cinematografico e televisivo sta cercando di adattarsi al contesto storico in cui stiamo vivendo esplorando opzioni alternative per la produzione e la distribuzione di contenuti, resesi necessarie a causa dell'emergenza sanitaria ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mulan, già superati i 30 milioni di dollari di incassi in USA secondo le stime - infoitcultura : L'uscita di Mulan fa già discutere - FinallyDuivel : Complimenti @Disney. Avete caricato inutilmente di girl power anche l'ultimo cartone che non ne aveva bisogno, vist… - MaurizioGabell1 : RT @laogai_italia: Mulan, il film Disney a 3 giorni dall’uscita è già nel mirino di attivisti e sostenitori della democrazia - https://t.co… - iGiuls : non vedrò mulan ma so già che non ne vale la pena, che non trasmette manco il minimo dei bellissimi messaggi del ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Mulan già Trump vuole riaprire per Pasqua «La cura è peggiore del male» Corriere della Sera