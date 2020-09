Movida, a Campobasso stop vendita alcol da asporto dopo l’una di notte (Di giovedì 10 settembre 2020) CAMPOBASSO – “L’ordinanza alla quale abbiamo lavorato in questi giorni nasce dall’aver avuto modo di verificare come il centro urbano cittadino da lungo tempo sia interessato, specie nelle ore notturne e specie nel corso della stagione estiva e autunnale, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica, soprattutto in prossimità di locali esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che di generi alimentari”. Così il sindaco di Campobasso Roberto Gravina in occasione della conferenza stampa, a cui ha partecipato anche l’assessora alle Attività produttive Paola Felice, per la presentazione della nuova ordinanza sindacale con limitazioni degli orari dei pubblici esercizi di alimenti e bevande e di vendita generi alimentari. Nel documento anche divieti di vendita da asporto a tutela del decoro e della sicurezza urbana. Nello specifico l’ordinanza dispone, limitatamente alle zone del territorio cittadino individuate nel foglio mappale allegato all’ordinanza stessa, che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, yogurterie ed esercizi affini) nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, questi ultimi con vendita anche da asporto, siti nell’area urbana, osservino il seguente orario: chiusura entro e non oltre le 2:00. Leggi su dire

