MotoGP, Valentino Rossi riparte dalla Petronas: “Possibile annuncio a Barcellona” (Di giovedì 10 settembre 2020) Valentino Rossi alla Petronas: affare vicino alla conclusione. Contratto di un anno con la possibilità di rinnovare fino al 2022. ROMA – Valentino Rossi alla Petronas: affare vicino alla conclusione. A confermalo è stato lo stesso pilota alla vigilia del Gran Premio di San Marino, riportato da La Gazzetta dello Sport: “La mia situazione non è cambiata. Correrò con la Petronas e l’annuncio potrebbe arrivare già a Barcellona“. In Yamaha potrebbe arrivare anche Dovizioso come tester: “Se fosse per me firmerei subito. Spero per lui che possa trovare un posto in griglia perché se lo merita. Il campionato è abbastanza aperto. Secondo me sono ancora in lotta, molto ... Leggi su newsmondo

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Nel 2021 correrò in MotoGP con Petronas al 99%' - SkySportF1 : Valentino Rossi con i piloti di Formula 1 per parlare del Mugello: diretta #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP… - SkySportMotoGP : “Vai piano amore?”: le ultime parole famose prima del drifting con Valentino ?? ?? @ValeYellow46 #SkyMotori #MotoGP… - AlingPonsel : RT @gponedotcom: Rossi: 'La Honda senza Marquez è come quando l'ho lasciata io nel 2003': ESCLUSIVA - VIDEO - Parla Valentino: 'Non smetto… - Febookworm : Io c'ero quando Valentino Rossi 46 ha tradotto una domanda per Dovi in press conference ???????? #MotoGP #MisanoGP… -