Mostra del Cinema di Venezia, Nowhere Special: la storia straziante ma bellissima di un padre malato terminale e del figlio di 4 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) Un film che attraversa la morte per parlare della vita. Nowhere Special, opera terza di Uberto Pasolini (regista dello struggente Still Life ma anche produttore del mitico Full Monty), contiene la forza del sussurro che penetra sotto pelle, e lì ci resta come a ricordarci che da certi sentimenti non si può sfuggire. La scelta che il 34enne malato terminale John (un intenso James Norton) deve fare è tra le più complesse in natura: da padre single e senza altri parenti, vuole trovare al figlioletto Michael di 4 anni (il miracoloso Daniel Lamont, coetaneo al personaggio) una famiglia adottiva a cui affidarlo post (sua) mortem. Per l’adorato figlio, però, vuole la migliore in assoluto, che sappia sostituirne ... Leggi su ilfattoquotidiano

