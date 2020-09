Mossa hard sul lettino e "viste" proibitissime: da censura, Raffaella Fico e il suo uomo pizzicati così ! Guarda (Di giovedì 10 settembre 2020) Curve da capogiro. Raffaella Fico e Giulio Fratini, il fidanzato paperone che Forbes ha inserito tra i migliori imprenditori unger 30, vengono fotografati in vacanza in Grecia. Mykonos. Sono praticamente bellissimi. Lei con curve mozzafiato, tanga minimal. I paparazzi di Riccardo Signoretti non mollano il colpo. L'anticipazione di quello che vedrete in edicola su Nuovo la pubblica Riccardo Signoretti su Instagram. Lei è avvinghiata a Giulio, sembrerebbe un massaggio sexy. Chissà. E l'occhio attento dei fotografi non si lascia sfuggire una scena di questo tipo. La coppia, che sta spopolando anche sui social, da mesi è uscita allo scoperto dopo un improvviso innamoramento. Che fa sognare i fan dell'ex di Mario Balotelli. E' presto per parlare di nozze, ma Raffaella - bella come il sole - non rinuncia a stupire ... Leggi su liberoquotidiano

ROMA Non l'aveva mai incontrata, ma a quella ragazzina minorenne aveva inviato, via whatsapp, foto hard, invitandola a fare altrettanto. E così la procura di Milano era intervenuta con una richiesta d ...

F1 | Pagelle GP 70° Anniversario: Verstappen è un fenomeno, Bottas la grande delusione

Max Verstappen, voto 10 e lode – Semplicemente fenomenale! L’olandese ha tirato fuori una prestazione magica, già dal sabato, quando ha deciso di qualificarsi con le gomme hard, mossa che si è rivelat ...

