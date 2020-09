Morto George Bizos, avvocato e amico di Nelson Mandela (Di giovedì 10 settembre 2020) JOHANNESBURG, 10 SET - George Bizos, icona anti-apartheid e noto avvocato per i diritti umani che ha difeso Nelson Mandela dall'accusa di tradimento e grazie al quale è sfuggito alla pena di morte, è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia ANSA

