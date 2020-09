Morte Willy, possibili nuovi indagati (Di giovedì 10 settembre 2020) Potrebbero arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la Morte di Willy Monteiro Duarte. L’attività di indagine dei carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, prosegue in queste ore con l’ascolto di altre persone presenti la notte tra sabato e domenica scorsa a Colleferro e che avrebbero avuto un ruolo nella rissa. Al momento il procedimento resta rubricato come concorso in omicidio preterintenzionale ma alla luce delle testimonianze raccolte il capo di imputazione potrebbe aggravarsi in omicidio volontario. Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Morte Willy La morte di Willy: gli arrestati negano tutto. Conte telefona al padre Avvenire Per l'omicidio di Colleferro potrebbero esserci nuovi indagati

Omicidio Willy Monteiro Duarte, possibili nuovi indagati

Potrebbero arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni nella notte tra il 5 e il 6 settembre in una piazza di Colleferro.