Morta l’attrice Diana Rigg | star del Trono di Spade

L'attrice britannica Diana Rigg si è spenta a 82 anni: indimenticabile la sua interpretazione nei panni di Olenna Tyrell nella serie Il Trono di Spade. E' Morta a 82 anni l'attrice Diana Rigg. Interprete brillante e versatile, era conosciuta per i suoi ruoli sul palcoscenico, in film famosi e in televisione, tra cui quello di

limaheightsglee : È morta Diana Rigg, l’immensa attrice che ci ha regalato l’unica e divina Olenna, the Queen of Thorns??… - Kagebunshin80 : È morta l'attrice #DianaRigg, che era stata Olenna Tyrell in '#GameOfThrones' - Il Post - paferro : E' morta l'attrice Diana Rigg, Emma Peel di Agente Speciale e... l'unica moglie di 007 - Gazzetta di Parma - forgotdaisy : No è morta Diana rigg, l'attrice che faceva Olenna tyrell, che dispiacere madonna - Nerdmovieprod : Diana Rigg: è morta l’attrice di Olenna Tyrell e unica moglie di 007 -

