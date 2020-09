Morta Diana Rigg, storica ‘Bond girl’ e Lady Olenna: aveva 82 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) Diana Rigg è Morta all’età di 82 anni: la storica attrice nei film di James Bond e Game of Thrones lascia un enorme vuoto nel cinema Lutto nel mondo del cinema. All’età di 82 anni è Morta Diana Rigg, attrice inglese nata a Doncaster. A dare l’annuncio della spiacevole scomparsa è stara la figlia, Rachel Stirling. Ad essere fatale per l’attrice britannica è stato un cancro diagnosticatole lo scorso marzo. Diana Rigg era molto amata dall’universo del grande schermo ed a testimoniarlo sono stati i tanti messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore. La perdita dell’attrice lascia un grande vuoto, ma a ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Cinema, è morta Diana Rigg, Lady Olenna in Game of Thrones e Bond Girl - ilpost : Aveva 82 anni - Corriere : Morta Diana Rigg, l’unica moglie di James Bond e Regina di Spine nel Trono di Spade - auroregouveia : è morta Diana Rigg ?? - Grazia08570789 : RT @_chewbecca____: Diana Rigg è morta ma Olenna Tyrell non morirà mai, ti ricorderemo sempre così “Tell Cersei. I want her to know it was… -