Monza-Vicenza, sfida dal profumo di Serie A: il 12 settembre amichevole di lusso (Di giovedì 10 settembre 2020) Un anticipo del prossimo Campionato di Serie B al via il 26 settembre e un vero e proprio derby targato Lotto: protagoniste saranno A.C. Monza e LR Vicenza che si affronteranno in una partita amichevole sabato 12 settembre alle ore 20.45 presso lo stadio di Lumezzane. Il derby tra le due squadre sponsorizzate da Lotto Sport Italia sarà trasmesso in diretta sul Canale 20 di Mediaset, dando così la possibilità a tifosi e appassionati di assistere a quella che si preannuncia una vera e propria sfida tra due squadre neopromosse in Serie B e candidate a diventare le protagoniste del prossimo Campionato cadetto. Lotto Sport Italia che è sponsor tecnico di A.C. Monza e di LR Vicenza, ... Leggi su calcioweb.eu

