Monitoraggio Gimbe: «Crescita settimanale rallentata. Impatto sulle terapie intensive alla vigilia della riapertura delle scuole» (Di giovedì 10 settembre 2020) Come ogni settimana, la Fondazione Gimbe ha diffuso i dati del Monitoraggio dell’epidemia da coronavirus in Italia. Si nota immediatamente come, rispetto alla settimana precedente, l’incremento di nuovi contagi ci sia stato, ma la percentuale sembra essere piuttosto ridotta rispetto alla differenza con la settimana del 19-25 agosto. Attualmente, in questa ultima settimana, i nuovi contagiati sono stati 9.964, mentre nei sette giorni precedenti il valore si era attestato sul dato di 9.015. LEGGI ANCHE > I numeri del coronavirus del 9 settembre in Italia Monitoraggio Gimbe, cosa è successo in questa settimana dal punto di vista dell’epidemia in Italia Con l’aumento dei casi, aumenta anche la pressione sui vari reparti ospedalieri e, in modo particolare, ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Ancora dati in crescita nell'ultima settimana, rispetto all'evoluzione del #coronavirus in Italia. Il presidente… - carlo_centemeri : Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE registra nella settimana 26 agosto-1 settembre, rispetto alla p… - elespaterlini1 : RT @RoccoTodero: Ora, con tutto rispetto, ma il @Corriere accede a @GIMBE per sapere i dati terapie intensive? Cioè devo leggere i dati del… - il_Francy77 : @AngeloBraga2 @sararigby7 Un incremento del 37,9% dei nuovi casi di Covid-19, dei pazienti ricoverati (+30%) e di q… - VillaIsolina : RT @RoccoTodero: Ora, con tutto rispetto, ma il @Corriere accede a @GIMBE per sapere i dati terapie intensive? Cioè devo leggere i dati del… -

Ultime Notizie dalla rete : Monitoraggio Gimbe Coronavirus/ Gimbe: quasi 34mila positivi, rallentano i contagi ma crescono i ricoveri Il Sole 24 ORE Coronavirus, Gimbe: crescono ricoverati con sintomi e in intensiva

Roma, 10 set. (askanews) - Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE registra nella settimana 2-8 settembre, rispetto alla precedente, un incremento dei nuovi casi (9.964 vs 9.015) e dei cas ...

L'Italia delle disuguaglianze si vede anche con i tamponi

Regione che vai, tampone che trovi. O che, più spesso, non trovi (se non a caro prezzo). Dalla Lombardia, che sta demandando il compito di effettuare le analisi a laboratori e ospedali privati al cost ...

Roma, 10 set. (askanews) - Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE registra nella settimana 2-8 settembre, rispetto alla precedente, un incremento dei nuovi casi (9.964 vs 9.015) e dei cas ...Regione che vai, tampone che trovi. O che, più spesso, non trovi (se non a caro prezzo). Dalla Lombardia, che sta demandando il compito di effettuare le analisi a laboratori e ospedali privati al cost ...