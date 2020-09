Monito Obama su incendi Usa, votate per difesa pianeta (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 10 SET - "Gli incendi lungo la costa ovest sono solo l'ultimo esempio del vero modo in cui il cambiamento climatico sta cambiando le nostre comunità. Sulla scheda è in gioco la ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Monito Obama Monito Obama su incendi Usa, votate per difesa pianeta La Nuova Sardegna Monito Obama su incendi Usa, votate per difesa pianeta

(ANSA) - WASHINGTON, 10 SET - "Gli incendi lungo la costa ovest sono solo l'ultimo esempio del vero modo in cui il cambiamento climatico sta cambiando le nostre comunità. Sulla scheda è in gioco la pr ...

(ANSA) - WASHINGTON, 10 SET - "Gli incendi lungo la costa ovest sono solo l'ultimo esempio del vero modo in cui il cambiamento climatico sta cambiando le nostre comunità. Sulla scheda è in gioco la pr ...