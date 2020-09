Monica Vitti oggi: la malattia degenerativa e l’amorevole assistenza del marito Roberto Russo (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ la protagonsita della puntata odierna di Techetecheté e in molti si chiederanno: come sta Monica Vitti? La attrice oggi 88enne (è nata il 3 novembre 1931 a Roma) è da anni lontana dalle scene. E la causa è una malattia che purtroppo l’ha costretta all’allontanamento dalle scene già da parecchio tempo (al cinema l’ultimo film è Scandalo segreto del 1990, per la sua stessa regia. In televisione Ma tu mi vuoi bene?, film tv del 1992). Si tratta di una malattia degenerativa simile all’Alzheimer che può essere solo controllata e possibilmente rallentata. Un male che ha colpito l’attrice circa 20 anni fa, più o meno quando la donna si è sposata con il fotografo di scena e ... Leggi su nonsolo.tv

