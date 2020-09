Monica Cirinnà pensa a Roma (Di giovedì 10 settembre 2020) Monica Cirinnà, Deputata del Partito Democratico e madrina della Legge sulle Unioni Civili in Italia sta pensando a Roma Le forze politiche stanno già affilando le armi per la conquista della Capitale. E se il Movimento Cinque Stelle ha deciso di puntare sull’usato sicuro del Sindaco uscente Virginia Raggi ma sarà una corsa solitaria, infatti, il Partito Democratico ha respinto l’idea di appoggiare. I Dem hanno così deciso di organizzare le primarie per la scelta del candidato alla carica di Sindaco di Roma cui prenderà parte anche Monica Cirinnà come riportato da La Repubblica. Anche se la data ufficiale non è stata ancora ufficializzata. Leggi anche >>> Brescia, aggredito a causa del giubbotto ‘troppo ... Leggi su sanand

HuffPostItalia : Monica Cirinnà: 'Mi candido a fare la sindaca di Roma. Il Pd aspetta un big che non arriva' - fanpage : Monica Cirinnà si candida a sindaca di Roma #10settembre - ilpost : Monica Cirinnà vuole candidarsi a sindaco di Roma - ArchCmc : RT @VRaggi2021: Ma qualcuno ha filmato la faccia di Virginia Raggi quando ha appreso la notizia???? ???????????????? #RaggiSindaca2021 Monica Cirin… - VRaggi2021 : Ma qualcuno ha filmato la faccia di Virginia Raggi quando ha appreso la notizia???? ???????????????? #RaggiSindaca2021 Moni… -