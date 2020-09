"Miss forme burrose". Foto e titolo clamorosi di "Oggi": Elisa Isoardi ritratta così di spalle, lato B pazzesco| Guarda (Di giovedì 10 settembre 2020) Paparazzi scatenati e sulle tracce di Elisa Isoardi. Gli ultimi bikini dell'estate, insomma. E a dedicare un servizio alla concorrente di Ballando con le Stelle è il rotocalco Oggi, che ha pubblicato le immagini della conduttrice Rai sulle spiagge di Fregene, Roma. Insomma, una giornata al mare tutta per lei prima di riprendere a tempo pieno con gli impegni televisivi, infortuni permettendo (ha subito uno strappo muscolare che mette un poco a rischio il suo esordio a Ballando). Nelle Foto, la Isoardi viene ritratta con un costume intero nero, molto sexy, mentre fa il bagno tra le onde. Bellissima, un poco curvy, con un lato B d'eccezione. E infatti colpisce il titolo del servizio online di Oggi, che recita "Elisa ... Leggi su liberoquotidiano

Miss_Chicca : RT @LucaMagmo: il problema non siamo noi che vediamo nelle nuvole forme strane...il problema è chi non ha la fantasia - likeirisheyes : @FrancescaLupo15 @White_artemis0 @singinmind Adele la cantante .. era o non era elegante prima di perdere peso ? E… -

Ultime Notizie dalla rete : Miss forme Paolo Bonolis, la cognata Miss Claudia lo mette in forte imbarazzo: lo scatto in vasca da bagno è da bollino rosso (FOTO) ControCopertina Miss Marche a passo di danza,

Bionda e sportiva. Fisico scolpito dalla danza e sorriso di serie. Immancabile. Questa è Lea Calvaresi, la Miss Marche dell’anno del Covid-19. Una sambenedettese sul trono della bellezza regionale dop ...

Paolo Bonolis, la cognata Miss Claudia lo mette in forte imbarazzo: lo scatto in vasca da bagno è da bollino rosso (FOTO)

Miss Claudia Ruggeri meglio conosciuta come la professoressa di Avanti Un altro continua ad essere nell’occhio del ciclone. Oltre ad essere molto amata dal pubblico maschile in tv, la giovane è anche ...

Bionda e sportiva. Fisico scolpito dalla danza e sorriso di serie. Immancabile. Questa è Lea Calvaresi, la Miss Marche dell’anno del Covid-19. Una sambenedettese sul trono della bellezza regionale dop ...Miss Claudia Ruggeri meglio conosciuta come la professoressa di Avanti Un altro continua ad essere nell’occhio del ciclone. Oltre ad essere molto amata dal pubblico maschile in tv, la giovane è anche ...