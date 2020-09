Milly Carlucci: «Se ci saranno nuovi contagi Ballando si ferma. Parlare di sfida con Tu si que vales non ha senso» (Di giovedì 10 settembre 2020) Milly Carlucci Milly Carlucci è pronta, e anche un po’ tesa, per la partenza di una delle edizioni più particolari di Ballando con le stelle. In una lunga intervista con Il Messaggero, la conduttrice ’si sbottona’ sull’imminente avventura – al via sabato 19 settembre – precisando in primis quanto l’attuale situazione sanitaria renda tutto rischioso e in bilico: “Non c’è un piano B. In caso di positività scatta il protocollo generale Rai. E cioè: se c’è un positivo, si ferma la produzione. Tutta. Ma non vorrei parlarne per non portarmi sfortuna”. L’agitazione, data dall’incertezza, è palpabile e totalizzante al punto che la conduttrice non vuole sentir ... Leggi su davidemaggio

