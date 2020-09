Milik-Under: salta lo scambio tra Napoli e Roma (Di giovedì 10 settembre 2020) Sembra oramai tramontata ogni possibilità di uno scambio tra Milik e Under. Napoli e Roma, infatti, non hanno trovato l’accordo per portare a buon fine … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - napolista : Messaggero: il Napoli esclude Under dall’affare Milik-Roma perché il rapporto con Ramadani è incrinato Il club di D… - napolista : Gazzetta: il Napoli non vuole più Under come contropartita per Milik, chiede 35 milioni cash Si complica l’affare c… - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: Venerato: 'Se questa settimana si chiudesse scambio Milik-Under, un secondo dopo la Juventus annuncerebbe Dzeko' https:/… - infoitsport : Rai – Milik-Under, destini incrociati: ostacolo ingaggio per il turco -