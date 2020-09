Milik Roma: il Napoli fissa il prezzo. E Dzeko vede la Juventus (Di giovedì 10 settembre 2020) La Roma riflette sull’acquisto di Milik dal Napoli. L’arrivo del polacco libererebbe Dzeko in direzione Juventus La Roma non molla la presa su Arkadiusz Milik, per il quale il Napoli chiede 35 milioni di euro nonostante la scadenza del contratto del polacco nel 2021. Escluso l’inserimento nell’operazione della contropartita tecnica di Cengiz Under. Come riportato da Sky Sport, l’eventuale arrivo di Milik in giallorosso permetterebbe a Edin Dzeko di trasferirsi alla Juventus, con cui vanta già un accordo economico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

