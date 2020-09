Milano, studente positivo al liceo Cremona (Di giovedì 10 settembre 2020) Scuola e coronavirus, positivo un ragazzo del liceo Cremona di Milano. Scattano le norme del protocollo. Il giovane, asintomatico, è in quarantena. Nuovo caso di coronavirus a scuola, positivo a Milano uno studente del liceo Cremona. Il soggetto sarebbe stato individuato in seguito al tampone effettuato al ritorno dalle vacanze. Coronavirus, ragazzo positivo in liceo Cremona a Milano Il ragazzo, come riferito da Corriere della Sera, risulta asintomatico e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Come da protocollo, lo studente resta in quarantena. Restano in isolamento anche alcuni compagni di classe e di scuola con i quali aveva ... Leggi su newsmondo

