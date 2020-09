Milano, nascondeva 11 pistole e 200 cartucce: arrestato (Di giovedì 10 settembre 2020) Milano, 10 settembre 2020 - I poliziotti del commissariato Porta Genova, mentre effettuavano un controllo presso l'abitazione di una persona sottoposta alla misura alternativa alla detenzione in via ... Leggi su ilgiorno

princigallomich : Nascondeva 11 pistole in casa a Milano, arrestato - nestquotidiano : Nascondeva 11 pistole in casa a Milano, arrestato - QdSit : Nascondeva 11 pistole in casa a Milano, arrestato #qds #qdsnotizie - Italpress : Nascondeva 11 pistole in casa a Milano, arrestato - ClaudioCrosara : @DSM_134 @caritas_milano @CaritasItaliana @nelloscavo @annalisacamilli @danilodebiasio @udogumpel @manginobrioches… -