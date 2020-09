Milano. Bullismo: 500 mila euro per progetti di prevenzione e contrasto (Di giovedì 10 settembre 2020) Uno stanziamento di 500.000 euro per azioni e progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del Bullismo e del cyberBullismo.Lo prevede una delibera approvata della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Genitorialità, Pari Opportunità Silvia Piani, di concerto con l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Riccardo De Corato, che prevede anche uno schema di convenzione tra l’Ufficio Scolastico Regionale e Regione Lombardia per l’attuazione della linea d’intervento ‘Bullout 2.0‘. “Con la linea d’intervento ‘Bullout’, messa in campo per il terzo anno – ha spiegato l’assessore Silvia Piani – per la realizzazione di progetti di ... Leggi su laprimapagina

