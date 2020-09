Milan, Zaccheroni: “Tonali e Ibra i top della squadra, stravedo per Kessie. Mercato? Ecco cosa manca” (Di giovedì 10 settembre 2020) Mercato Milan? Maldini è stato super.Così l'ex tecnico del Milan Alberto Zaccheroni, che in un'intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha voluto dire la sua sugli ultimi colpi di calcioMercato dei rossoneri. Su tutti, l'allenatore classe '53 si è soffermato particolarmente sull'acquisto di Sandro Tonali dal Brescia, centrocampista ancora giovane ma che per Zaccheroni ha già un futuro da predestinato: "Si è dato da fare e di certo ha fatto un acquisto straordinario: Tonali. Mi sa che si è assicurato il top player in mezzo al campo per i prossimi 10-15 anni. Ha una personalità incredibile e una ottima capacità di leggere. Mi piace moltissimo e in entrambe le fasi. Per lui ... Leggi su mediagol

