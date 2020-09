Milan, Tonali: «Un sogno tornare qui. La 8? Ho chiamato Gattuso» – VIDEO (Di giovedì 10 settembre 2020) Sandro Tonali, nuovo centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni del club rossonero. Ecco le prime dichiarazioni Sandro Tonali, nuovo centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni del club rossonero. Ecco le prime dichiarazioni: «È uno dei sogni di tanti bambini, ho messo quella storia perché mi sembrava perfetta. Adesso ritorno sulla strada che avevo lasciato». NUMERO 8 – «Ho scelto la numero 8 perché ha un gran significato, è stata indossata da un giocatore che ha fatto la storia. L’ho chiamato e lui mi ha risposto da mister: non devi nemmeno chiedere, prendila e spacca tutto». GRUPPO – «Il gruppo giovane ha dimostrato di essere un gran gruppo: c’è voglia di creare, le occasioni ci ... Leggi su calcionews24

