Milan Tonali, primo allenamento per il nuovo centrocampista rossonero (Di giovedì 10 settembre 2020) . Dubbi sulla presenza in Europa League primo allenamento in rossonero per Sandro Tonali. Il nuovo centrocampista del Milan – come riportato da Sky Sport – ha effettuato la prima seduta con il nuovo gruppo: primo giorno a Milanello, con saluti e abbracci soprattutto con i compagni di nazionale. Il dubbio più grande riguarda la presenza del centrocampista in Europa League. Al momento i rossoneri hanno già consegnato la lista, ma possono integrarla prima della sfida: l’unico problema riguarda la condizione fisica del giocatore, che torna ad allenarsi dopo diverse settimane. Ma c’è ancora tempo per tornare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Visite mediche per Sandro #Tonali alla clinica 'La Madonnina', le immagini del suo primo giorno rossonero #Milan… - AntoVitiello : #Tonali su Instagram: 'L'ho voluta, l'ho sognata, l'ho chiesta, l'ho ottenuta. È la maglia del mio #Milan' - AntoVitiello : ??? Sandro #Tonali ha appena firmato il suo contratto con il #Milan - docfra22 : RT @papavanbasten: 'Non mi dovevi chiedere la 8 però è un gran bel gesto perché anche io chiesi la numero 8 a Donadoni. Ti consiglio di ess… - calabrese_u : RT @SkySport: SANDRO TONALI: prime parole da giocatore del MILAN L'intervista ai microfoni di Sky Sport ?? 'Che emozione essere rossonero, s… -