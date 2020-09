Milan, il sogno di Tonali: “Numero otto? Ecco come ha reagito Gattuso. Maldini un mito, Ibrahimovic…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Sandro Tonali per instillare fosforo, linearità e geometrie.L'ex Brescia avrà il compito di riaccendere la luce ed impreziosire le tracce in seno al centrocampo rossonero. Stefano Pioli gongola, pregustando già la regia illuminata e le giocate d'autore di uno dei talenti di prospettiva più puri e pregiati del nostro calcio. Playmaker ed inventore di gioco capace di dettare i tempi e cadenzare i temi della manovra, Tonali si candida a diventare uno dei beniamini del pubblico rossonero. Il Milan ha sbaragliato una strenua e qualificata concorrenza, Inter e Juventus tra le big italiane, per aggiudicarsi il cartellino dell'erede di Andrea Pirlo, Di seguito le prime dichiarazioni da calciatore del Milan del nuovo numero otto rossonero."Il mio sogno si ... Leggi su mediagol

