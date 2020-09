Milan e Inter cambiano nomi. Gli stemmi dei club su PES 2021 (Di giovedì 10 settembre 2020) Milan e Inter non saranno presenti con nomi e stemmi ufficiali nell'edizione 2021 del videogioco di calcio PES 2021. Leggi su 90min

DiMarzio : #Tonali day al #Milan, le ultime su #Vidal all'#Inter. E il #Parma diventa americano? Buonanotte con tutte le trat… - forumJuventus : ?? Sorteggi Coppa Italia 2020/21 ?? Juve nella parte del tabellone con Milan e Inter ?? - AntoVitiello : Quando la volontà di un giocatore è decisiva in una trattativa... #Cellino a TL racconta di #Tonali: 'Appena ha sap… - salv12342 : ragazzi ho una curiosità, vorrei mi rispondesse qualsiasi tifoso, chiedo solo di farlo con onesta intellettuale, e… - ducciosiena : @MilanNewsit Non ho più parole .. solo per continuare ad incassare ad oltranza 11ml da Inter e Milan, questa giunta… -