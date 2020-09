Mila Suarez Elisa De Panicis bacio a Venezia 77: «Ridicole, si credono Madonna e Britney Spears» (Di giovedì 10 settembre 2020) Non paghe di attirare l’attenzione a suon di post provocanti su Instagram, Mila Suarez ed Elisa De Panicis hanno optato per un siparietto – a detta di molti – ben studiato a tavolino: e così il bacio passionale sul red carpet della 77esima edizione della Mostra cinematografica di Venezia è oggi sulla bocca di tutti. Obiettivo raggiunto per le due ex gieffine, che hanno dato spettacolo a favore di flash. Che abbiano voluto lanciare un messaggio a sostegno dell’amore tra persone dello stesso sesso? Poco credibile ‘a furor di social’. Leggi su urbanpost

ZZiliani : @PresMoratti Suarez al Barça ha un ingaggio di 15 milia euro netti; lordi da noi sarebbero circa 24 mila. La Juve h… - Leaderdelsettor : RT @_DAGOSPIA_: BIENNALE BISESSUALE! - ELISA DE PANICIS E MILA SUAREZ, DUE AVANZI DEL ''GF VIP'', LIMONANO SUL RED C - fabiomorelli75 : RT @_DAGOSPIA_: BIENNALE BISESSUALE! - ELISA DE PANICIS E MILA SUAREZ, DUE AVANZI DEL ''GF VIP'', LIMONANO SUL RED C - Italia_Notizie : Festival di Venezia, il bacio (con lingua) tra Elisa De Panicis e Mila Suarez: il red carpet hot delle due ex del G… - _DAGOSPIA_ : BIENNALE BISESSUALE! - ELISA DE PANICIS E MILA SUAREZ, DUE AVANZI DEL ''GF VIP'', LIMONANO SUL RED C… -

Ultime Notizie dalla rete : Mila Suarez «Muy caliente», Mila Suarez indimenticabile giro in barca nel mare della Corsica: «Strepitosa!» UrbanPost Venezia 77: Elisa De Panicis e Mila Suarez, bacio bollente sul tappeto rosso (FOTO)

Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno accentrato l'attenzione dei fotografi alla Mostra del Cinema di Venezia 77 scambiandosi un bacio appassionato sul red carpet. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 10/09/20 ...

Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis e Mila Suarez danno spettacolo: Bacio Saffico sul red carpet di Venezia

Le ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Mila Suarez ed Elisa De Panicis infiammano il red carpet della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia con un Bacio saffico. L’ottava giornata pe ...

Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno accentrato l'attenzione dei fotografi alla Mostra del Cinema di Venezia 77 scambiandosi un bacio appassionato sul red carpet. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 10/09/20 ...Le ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Mila Suarez ed Elisa De Panicis infiammano il red carpet della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia con un Bacio saffico. L’ottava giornata pe ...