Mike Pompeo: l’avvelenamento di Navalny è stato ordinato da “alti funzionari di Mosca” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il segretario di stato americano Mike Pompeo punta il dito contro Mosca, accusando gli alti funzionari russi di aver ordinato l’avvelenamento dell’oppositore di Putin Alex Navalny. Ospitato al Ben Shapiro Show, Pompeo ha detto che gli Stati Uniti valuteranno quali riposte adottare alla vicenda e che l’America farà la sua parte “per ridurre il rischio che cose del genere accadano di nuovo”. Le parole di Pompeo sono arrivate dopo che, pochi giorni fa, la Russia ha respinto ogni accusa. Mario Bonito L'articolo Mike Pompeo: l’avvelenamento di Navalny è stato ordinato da “alti funzionari di Mosca” ... Leggi su italiasera

MarySpes : RT @mar__bru: 3/...in particolare l'SPD - Schroeder del NS2 è presidente - sono rimasti silenziosi?) 4. Perché non ricordare che a luglio M… - italiaserait : Mike Pompeo: l’avvelenamento di Navalny è stato ordinato da “alti funzionari di Mosca” - MoresiIlaria : RT @mar__bru: 3/...in particolare l'SPD - Schroeder del NS2 è presidente - sono rimasti silenziosi?) 4. Perché non ricordare che a luglio M… - LKaganovich2970 : RT @mar__bru: 3/...in particolare l'SPD - Schroeder del NS2 è presidente - sono rimasti silenziosi?) 4. Perché non ricordare che a luglio M… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: L'avvelenamento del 'dissidente' Alexei #Navalny è stato probabilmente ordinato da 'alti funzionari russi'. A puntare il… -