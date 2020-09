Migranti: Vienna vuole accogliere minori Moria, governo si oppone (2) (Di giovedì 10 settembre 2020) (AdnKronos/Dpa) – La questione ha aperto una spaccatura nel governo di coalizione Popolari-Verdi. Mentre i ministri Verdi hanno mantenuto un basso profilo su Moria, la parlamentare ecologista Ewa Ernst-Dziedzic oggi si è recata al campo sull’isola di Lesbo. “L’Ue non deve gestire una Guantanamo europea come deterrente” per scoraggiare potenziali rifugiati, ha scritto su un social network. “Non è un segreto che le posizioni dei partiti al governo sono completamente diverse su questo tema”, ha aggiunto, chiedendo che i Migranti vengano evacuati da Lesbo.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Vienna, 10 set. (AdnKronos/Dpa) - L'amministrazione comunale di Vienna, guidata dai socialdemocratici, protesta contro il governo nazionale austriaco, che ha bloccato il piano della capitale di accogl ...

Per il Covid 100 mila migranti rientrano in Venezuela. In Austria aumento contagi e “semaforo giallo”

La crisi ha obbligato le famiglie venezuelane migrate in Colombia e Brasile a tornare. A Vienna 260 contagi in un giorno Sono oltre 10o mila i migranti venezuelani rientrati nel loro Paese dalla Colom ...

