Migranti | Papa | frontiere possono diventare ' finestre'

CITTA DEL VATICANO, 10 SET - "Le frontiere, da sempre considerate come barriere di divisione, possono invece diventare 'finestre', spazi di mutua conoscenza, di arricchimento reciproco, di ...

(ANSA) - PALERMO, 10 SET - - Papa Francesco ha incontrato Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, nell'ambito dell'udienza con i partecipanti al progetto europeo "Snapshots from the Borders ..."Le frontiere, da sempre considerate come barriere di divisione, possono invece diventare 'finestre', spazi di mutua conoscenza, di arricchimento reciproco, di comunione nella diversità; possono diven ...