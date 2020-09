Migranti, il governo cerca altre navi per la quarantena: ecco il bando (Di giovedì 10 settembre 2020) Il governo di Giuseppe Conte è alla ricerca di altre navi da destinare alla quarantena dei Migranti in arrivo in Italia, non soltanto via mare, ma anche via terra. A rivelarlo è un bando pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l'obiettivo di formare "un elenco di unità navali battenti bandiera italiana e/o comunitaria funzionali all'assistenza e sorveglianza sanitaria dei Migranti".Il bando è aperto a tutti gli operatori economici in possesso di unità navali con caratteristiche ben precise:essere regolarmente armate ed equipaggiate; essere conformi alle prescrizioni sanitarie indicate dal Ministero della Salute per la conversione di M/n passeggeri in Sistema di Isolamento ... Leggi su blogo

