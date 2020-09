Migliorano le condizioni di Berlusconi. Zangrillo: “Risposta ottimale alle terapie in atto” (Di giovedì 10 settembre 2020) Buone notizie sullo stato di salute di Silvio Berlusconi. Che ha trascorso in modo tranquillo la sua settima notte all’ospedale San Raffaele di Milano. “A una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale Sars-CoV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto”. E’ quanto si legge nel bollettino odierno firmato da Alberto Zangrillo. Il medico personale del leader di Forza Italia, responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare del San Raffaele, è ottimista. Ma sulle dimissioni bocche cucite. Zangrillo: ottima la risposta di Berlusconi alle terapie Dopo una prima fase complessa e delicata il Cavaliere è tornato a ... Leggi su secoloditalia

ilpost : Alexei Navalny non è più in coma farmacologico e le sue condizioni stanno migliorando - SecolodItalia1 : Migliorano le condizioni di Berlusconi. Zangrillo: “Risposta ottimale alle terapie in atto” - il_Giangi : #Berluscovid Dall’ospedale #sanraffaele migliorano leggermente le condizioni di #Berlusconi. Adesso è del #PD.… - giulianesp : RT @Kotiomkin: Dall’ospedale migliorano leggermente le condizioni di #SilvioBerlusconi. Adesso è del PD. [@federico_doc] #9settembre #Sil… - federico_doc : RT @Kotiomkin: Dall’ospedale migliorano leggermente le condizioni di #SilvioBerlusconi. Adesso è del PD. [@federico_doc] #9settembre #Sil… -

