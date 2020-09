Meteo weekend, cambia tutto. Dall’instabilità all’anticiclone (Di giovedì 10 settembre 2020) L’area di bassa pressione insidia il Meteo sull’Italia, dopo essere rimasta per qualche giorno a ridosso delle Baleari. Ora il vortice si è messo in moto e avanza verso la Sardegna, con il suo carico di temporali che celano fenomeni potenzialmente intensi. Nonostante si tratti di una goccia fredda blanda, il contributo del riscaldamento del mare innesca importanti contrasti, favorendo la genesi continua di nuclei temporaleschi che in questo frangente colpiscono più da vicino la Sardegna. Il minimo ciclonico, sebbene andrà gradualmente perdendo d’energia, rimarrà per alcuni giorni attivo sui mari occidentali italiani, con instabilità che si estenderà anche su parte della Penisola, in particolare sulle regioni più occidentali ed in Appennino. La situazione andrà poi a mutare nel ... Leggi su meteogiornale

