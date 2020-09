Metà del personale della scuola ha fatto il test: positivo il 2,6%. Arcuri: “Distribuiti 41 milioni di mascherine, nessun istituto è senza” (Di giovedì 10 settembre 2020) Quasi il 50% del personale della scuola, cioè circa 500mila tra docenti e non docenti, ha fatto il test sierologico per il Covid 19. I positivi sono circa 13mila, il 2,6%: non prenderanno servizio fino a quando il tampone non darà esito negativo. Sono i dati dell’ufficio del commissario per l’emergenza Domenico Arcuri che ha avviato nelle settimane scorse la campagna con la distribuzione di 2 milioni di test agli istituti. Intanto Arcuri torna a intervenire anche sul tema della fornitura di mascherine, dopo che alcuni presidi hanno fatto sapere che non distribuiranno i dispositivi per i bambini perché quelle ricevute non bastano. ... Leggi su ilfattoquotidiano

