Messico, decapitato un giornalista del quotidiano El Mundo (Di giovedì 10 settembre 2020) Nelle ultime ore un tremendo fatto arriva dal Messico: un giornalista del quotidiano El Mundo decapitato e gettato via come un rifiuto. Che la libertà di stampa, in alcuni paesi sia del nostro continente, che del resto del mondo, non sia all’ordine del giorno è fatto ben noto. Altro fatto, ancor più grave, è quello della libertà d’espressione punita con la morte. Ultimamente è salita alla ribalta la questione della Bielorussia, quando, durante le varie manifestazioni contro la vittoria (a detta di molti truccata) di Lukashenko, sono stati arrestati, di sana pianta, 20 giornalisti. Ragazzi e ragazze che provavano a portare alla luce dei fatti sotto un’altra visione imprigionati come fossero criminali. In Messico, invece, la ... Leggi su bloglive

Julio Valdivia, giornalista del "Diario El Mundo", è stato trovato decapitato a 100km dalla capitale dello Stato di Veracruz. Si tratta del quarto cronista uccisio da inizio anno da parte di bande cri ...

Il cadavere decapitato di un giornalista del quotidiano "El Mundo" di Veracruz è stato individuato nello Stato orientale del Messico. L'uomo, Julio Valdivia, 41 anni, è il quinto reporter ucciso nel P ...

Julio Valdivia, giornalista del "Diario El Mundo", è stato trovato decapitato a 100km dalla capitale dello Stato di Veracruz. Si tratta del quarto cronista uccisio da inizio anno da parte di bande cri ...